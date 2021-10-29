【俄羅斯疫情】新冠死亡創新高 莫斯科再次封城

俄羅斯新冠肺炎疫情持續嚴峻，當地疫苗接種率亦停滯不前，單日新增死亡人數再次創出新高。為加強防疫，全國停工一周開始前夕，首都莫斯科相隔一年後再次需要封城。據悉，俄軍亦派員協助應對疫情。

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俄羅斯官員周四（28日）宣布，最新單日全國新冠死亡人數為1,159人，再次創出新高，同時感染人數亦首次突破4萬大關。為防止疫情擴散，俄羅斯政府上周已宣布，周六（30日）將全國停工一同。

首都莫斯科周四率先加強防疫，相隔一年多以後再次實施封城措施，限制只有重要商戶才可繼續營業，如藥房及超級市場等，學校及公營幼稚園需要關閉。同日，不少俄羅斯其他地區亦提前實行部分封城措施。

俄國官媒引述國防部聲明指出，軍方宣布在莫斯科地區設立新冠醫院，安排軍人醫療人員進駐，協助對抗疫情。

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有分析估計，俄羅斯新一輪疫情與疫苗接種率欠佳有關。雖然疫情持續升溫，但俄羅斯接種人口比率與其他歐洲國家相比明顯較低，僅得約30%人口完成接種。

不少俄羅斯民眾出於安全疑慮及對當局不信任而拒絕接種，亦有人是抗拒俄羅斯自家生產的4款新冠疫苗。有民調更發現，接近一半受訪俄羅斯民眾表明不會打疫苗。

即使民眾接種意願不高，接種進程緩慢，俄羅斯政府依然拒絕推行強制接種。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四否認，政府將推行強制接種，以及重新推出支持接種的媒體宣傳。

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責任編輯：吳漢培