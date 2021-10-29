蘋果APPL業績後股價盤後跌　市場唔收貨有貨怎部署？

facebook專注元宇宙（Meta universe）發展，更改公司名及交易代號顯示決心。此舉對facebook股價前景有幾利好？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即收看／收聽：

重溫《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：05 - 美股外圍市況速覽+ADR速報

02：29 - 亞太股市早段市況速報

03：15 - 解讀美國GDP遜預期、下周議「收水」

07：21 - Facebook改名「Meta」 股價影響睇長綫

10：29 - Apple業績遜預期 長遠不看淡

14：36 - 觀眾問股：富途（FUTU）47元撈貨如何部署？

18：20 - 《魷魚遊戲》效應 命名「SQUID」虛擬幣24小時內飆升近23倍

18：57 - 港股上日市況速覽+北水盤路

19：53 - 比亞迪 （01211） 業績遜預期 股價或回吐

22：46 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 是吸納時機？甚麼價位買入？

24：00 - 恒指短期會整固波動 第四季不看淡

27：08 - 第四季看好新能源股、電力股、內需相關股

28：09 - 看好體育用品股 可選李寧 （02331）

29：33 - 觀眾問股：李寧 （02331） 可重上89元？是吸納時機？

30：38 - 港股開市市況速報

34：05 - ET個股推介 - 中國能源建設 （03996）

35：19 - 比亞迪電子 （00285） 43.1元重貨 可重上買入價？

37：34 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 中長綫值得考慮

38：58 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15元買入應定止賺位？

40：06 - 觀眾問股：港交所 （00388） 短期無炒作趨化

41：59 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 14.8有貨可重上買入價？

43：48 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 158元有貨要定止蝕位？

44：56 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 16元有貨不建議加注？

46：27 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 內銀股中最推介

47：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 年底前上望空間？

50：42 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 走勢點睇？可跟北水現價買入？

51：45 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 點睇？華潤水泥 （01313） 見底未？

53：02 - 觀眾問股：華能國際電力 （00902） 現價可買入？

54：08 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 145元有貨可長綫投資？

55：15 - 觀眾問股：五菱汽車 （00305） 前景點睇？

56：23 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 會上衝？

57：18 - 恒指早段市況速覽

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