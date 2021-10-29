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蘋果APPL業績後股價盤後跌　市場唔收貨有貨怎辦署？

股市 12:10 2021/10/29

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facebook專注元宇宙（Meta universe）發展，更改公司名及交易代號顯示決心。此舉對facebook股價前景有幾利好？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即收看／收聽：

重溫《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：05 - 美股外圍市況速覽+ADR速報
02：29 - 亞太股市早段市況速報
03：15 - 解讀美國GDP遜預期、下周議「收水」
07：21 - Facebook改名「Meta」　股價影響睇長綫
10：29 - Apple業績遜預期　長遠不看淡
14：36 - 觀眾問股：富途（FUTU）47元撈貨如何部署？
18：20 - 《魷魚遊戲》效應　命名「SQUID」虛擬幣24小時內飆升近23倍
18：57 - 港股上日市況速覽+北水盤路
19：53 - 比亞迪  （01211）  業績遜預期　股價或回吐
22：46 - 觀眾問股：比亞迪  （01211）  是吸納時機？甚麼價位買入？
24：00 - 恒指短期會整固波動　第四季不看淡
27：08 - 第四季看好新能源股、電力股、內需相關股
28：09 - 看好體育用品股　可選李寧  （02331）
29：33 - 觀眾問股：李寧  （02331）  可重上89元？是吸納時機？
30：38 - 港股開市市況速報
34：05 - ET個股推介 - 中國能源建設  （03996）
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37：34 - 觀眾問股：光大環境  （00257）  中長綫值得考慮
38：58 - 觀眾問股：龍源電力  （00916）  15元買入應定止賺位？
40：06 - 觀眾問股：港交所  （00388）  　短期無炒作趨化
41：59 - 觀眾問股：中遠海控  （01919）  14.8有貨可重上買入價？
43：48 - 觀眾問股：贛鋒鋰業  （01772）  158元有貨要定止蝕位？
44：56 - 觀眾問股：江西銅  （00358）  16元有貨不建議加注？
46：27 - 觀眾問股：郵儲銀行  （01658）  內銀股中最推介
47：45 - 觀眾問股：騰訊  （00700）  、阿里巴巴  （09988）  年底前上望空間？
50：42 - 觀眾問股：錦欣生殖  （01951）  走勢點睇？可跟北水現價買入？
51：45 - 觀眾問股：中國建材  （03323）  點睇？華潤水泥  （01313）  見底未？
53：02 - 觀眾問股：華能國際電力  （00902）  現價可買入？
54：08 - 觀眾問股：新奧能源  （02688）  145元有貨可長綫投資？
55：15 - 觀眾問股：五菱汽車  （00305）  前景點睇？
56：23 - 觀眾問股：康師傅  （00322）  會上衝？
57：18 - 恒指早段市況速覽
58：24 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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