【新股IPO】頂級手套Top Glove申請在港第一上市、將成三地上市企業　預警手套售價已觸頂

▲ 手套於2021財年佔頂級手套Top Glove收入99.6%

全球最大手套製造商頂級手套（Top Glove）在聯交所上載初步招股文件，申請在港第一上市，目前頂級手套已自2001年在馬來西亞證交所作第一上市，並於2016年在新交所第二上市。若在港上市成功，頂級手套將成三地上市公司。頂級手套獨家保薦人為中金公司。

頂級手套全球市場份額分別為14.1%

頂級手套指，相信手套產品平均售價已於今年初觸頂，並預期平均售價將於2022財年（今年9月至明年8月）及其後大幅下降，由於市場源自疫情、新產能上線，及技術進步及更高生產力將導致生產成本下降，同時疫情的需求上升導致現有及新競爭對手（尤其是來自中國）建設及調試新產能並就產品作進取定價，該等因素及其降低平均售價的影響很有可能導致未來期間的收入增長、盈利能力及毛利率低於2020及2021財年的水平。

根據弗若斯特沙利文有關2020年的資料，按銷售收入及銷量計，頂級手套全球市場份額分別為14.1%及10.0%。按產能計，頂級2020年的全球市場份額為11.7%，按此產能計，約為全球手套行業第二大製造商的兩倍。

2021財年產品銷往125個國家約1,400名客戶

手套於2021財年佔頂級手套收入99.6%，手套可用作醫療用途（包括臨床檢查和手術）及非醫療用途（包括家庭以及食品、汽車、製造和零售行業），餘下0.4%包括一次性3層防護口罩、安全套、口腔護理產品、乳膠止血帶、橡膠彈力帶、乳膠墊、家居護理產品及個人護理產品。2021財年，產品銷往125個國家約1,400名客戶，涵蓋北美洲、拉丁美洲、歐洲、非洲、亞洲、中東及大洋洲。

頂級手套於2019至2021財年毛利率，分別為18.4%、39.4%及67.9%，主要由於疫情期間手套產品出現前所未有的需求。頂級手套去年純利大增3.4倍至77.1億令吉。頂級手套指，疫情期間收入和利潤率大幅增加，倘疫情結束，收入和利潤率可能難以持續。

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