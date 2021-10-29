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英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境

環球經濟金融 12:13 2021/10/29

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英國因應新冠肺炎疫情情況，逐步對外放寬出入境限制。英媒報道指，英國於下月1日起，移除被列入外遊風險最高紅色名單內的餘下7個國家，包括秘魯、海地及委內瑞拉。運輸大臣夏博思表示，此舉將大大刺激旅遊業。

英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟（第二版） 【下一頁】

《英國廣播公司》（BBC）報道指，英國交通部宣布於下月1日移除旅遊紅色名單內的最後7個國家，包括厄瓜多爾、多米尼加共和國、哥倫比亞、秘魯、巴拿馬、海地及委內瑞拉，由上述國家的旅客可免隔離入境英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭。

這亦意味著，英國開放讓所有已完成接種新冠疫苗的旅客可免隔離入境。

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，由於政府內部醫療專家不再憂慮紅色名單內7個國家的變種病毒，因此決定剔除7國。夏博思指措施將有助促進國際旅遊、為旅遊業界帶來正面影響。夏博思續稱，英國政府將預留數百間酒店客房，有需要時可作強制隔離用途。

牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二 【下一頁】

運輸部指， 變種Delta病毒對英國風險減低，因此決定將餘下國家從紅色名單中移除。當局會保留紅色旅遊名單系統，並每3星期檢視名單，監察全球新冠疫情，因應情況更新紅色名單內的國家或地區。

同時，英國更新認可疫苗地區名單，增加31個國家，擴充至135個國家及地區。上述所有變動將於英國時間，下周一（11月1日）凌晨4時起生效

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責任編輯：郭麗明

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