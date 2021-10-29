【ET午市精點】恒指半日險守50天線 比亞迪績後穿300關獲看好 股市 11:51 2021/10/29 分享： 港股10月最後一個交易日未能承接外圍高開，恒生指數跌過百點，失25500點。比亞迪 （01211） 業績後股價跌逾2%，但獲大行看好。港股後市走勢如何？獨立股評人李偉傑於《ET午市精點》為你分析。 ▲ 【ET午市精點】恒指半日險守50天線 比亞迪績後穿300關 大行看好 *重溫今早《ET開市直擊》【按此－附Time code】* 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】港股期結日續偏軟 金融股拖低大市（附Time Code） 2021/10/28 【ET午市精點】港股期結日續偏軟 金融股拖低大市（附Time Code） 【ET午市精點】期結前夕 港股急挫 恒指失守二萬六大關（附Time Code） 2021/10/27 【ET午市精點】期結前夕 港股急挫 恒指失守二萬六大關（附Time Code） 【ET午市精點】恒指半日險守二萬六 汽車股大幅跑贏（附Time Code） 2021/10/26 【ET午市精點】恒指半日險守二萬六 汽車股大幅跑贏（附Time Code） 【ET午市精點 】恒指半日跌轉升 直擊滙控季績表現 2021/10/25 【ET午市精點 】恒指半日跌轉升 直擊滙控季績表現 【ET午市精點】恒指上試26200點 恒大還息 內房續強（附Time Code） 2021/10/22 【ET午市精點】恒指上試26200點 恒大還息 內房續強（附Time Code） 指數 恒生指數 港股