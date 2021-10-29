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【ET午市精點】恒指半日險守50天線 比亞迪績後穿300關獲看好

股市 11:51 2021/10/29

分享：

港股10月最後一個交易日未能承接外圍高開，恒生指數跌過百點，失25500點。比亞迪 （01211） 業績後股價跌逾2%，但獲大行看好。港股後市走勢如何？獨立股評人李偉傑於《ET午市精點》為你分析。

【ET午市精點】恒指半日險守50天線 比亞迪績後穿300關 大行看好

*重溫今早《ET開市直擊》【按此－附Time code】*

欄名 : ET午市精點

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