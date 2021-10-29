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【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區

環球社會熱點 17:04 2021/10/29

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新冠肺炎疫情已大流行近2兩年，全球確診及死亡人數近來卻回復增長。世界衛生組織（WHO）表示，過去1周全球錄得近300萬宗新增確診個案，按周增加4%，歐洲區確診人數已經連續3周錄得有所增加。世衛警告，新冠疫情仍未結束。

窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年 【下一頁】

WHO官員周四（28日）表示，最新流行病學數據顯示，截至周日（24日），過去1周全球錄得近300萬宗確診病例，按周增加4%。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，歐洲區持續升幅已經超越其他地方的跌幅，全球新冠確診及死亡人數為2個月以來首有增幅。

WHO表示，此前1周全球確診人數錄得4%下降，但同期歐洲卻錄得7%增長。歐洲新增感染人數已連續3周增加，感染個案上周更激增18%。譚德塞指，數據再次提醒民眾，新冠疫情大流行遠未結束。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，捷克和匈牙利的確診數目激增，截至周三（27日），兩國7天平均確診個案按周增長逾1倍，克羅地亞、丹麥、挪威和波蘭亦在同期增加7成以上。

世衛促免疫力弱者打新冠加強劑 包括打科興或國藥者 【下一頁】

數據亦顯示，俄羅斯周二（26日）7日平均新增患者逾3.5萬人，按周增加1成。烏克蘭7日平均新增患者亦有近2.2萬人，按周增加43%，創當地疫情最高紀錄。約翰霍普金斯大學指，2國在此期間死亡人數亦創歷史新高。

世衞緊急項目技術主管范克爾霍夫（Maria van Kerkhove）表示，Delta變種（首先印度發現）持續變異和冬季來臨均有機會令疫情再度爆發。民眾在冬天傾向留在室內，近距離接觸和房間通風不良等因素將會令病例再度增加。

范克爾霍夫表示，WHO正在追蹤逾30個Delta變異病毒，當中包括Delta+和「AY.4.2」病毒株，或比原始病毒更具傳染性。WHO數據顯示，已在42個國家及地區發現Delta+病毒。

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責任編輯：李俊儀

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