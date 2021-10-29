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【轉數快】轉數快下月14日暫停服務半日　進行系統維護

Hot Talk 11:31 2021/10/29

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【轉數快】轉數快下月14日暫停提供服務半日

轉數快下月14日將暫停服務半日。金管局宣布，因應負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算公司計劃於11月14日（星期日）凌晨1時至早上11時進行系統維護，轉數快將於此時段內暫停提供服務。

在即將進行的系統維護期間，結算公司將會進行多方面測試以處理於10月17日進行系統遷移及提升時遇到的情況。視乎即將於11月14日進行的系統測試結果，結算公司會決定有關系統遷移及提升的實際安排和時間。

轉數快服務早前因為系統維護時遇到未能預見的情況，以致系統一段時間未能提供服務。金管局總裁余偉文接受電台專訪時解釋，是因為將後備系統搬遷時出現問題，現時已經找到解決方法。他指出，下月暫停轉數快服務前，金管局會透過銀行及媒體提前公布相關訊息，讓大家事先有預算。

余偉文指，轉數快的登記數字及使用量一直有穩定增長。由系統推出至今年9月底，錄得907萬個帳戶登記，按年增加47%，相當於290萬個新增帳戶登記。他指，未來仍有優化工作，例如研究將轉數快系統與數字人民幣系統連結起來。

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【轉數快】轉數快系統延誤5小時　金管局：不涉網絡攻擊

【金管局】余偉文：不擔心移民潮致人才不足　金融業要為通關作出某程度犧牲及容忍

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余偉文 轉數快 香港金融管理局
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