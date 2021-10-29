【煤炭股】發改委：煤炭生產成本大幅低於現貨價、煤價仍存回調空間　中煤兗煤跌逾2%

▲ 【煤炭股】發改委：煤炭生產成本大幅低於現貨價、煤價仍存回調空間

國家發改委微信公眾號發消息，指近日針對全國所有產煤省份和重點煤炭企業的煤炭生產成本情況進行了調查，初步結果顯示，煤炭生產成本大幅低於目前煤炭現貨價格，煤價存在回調空間。中煤能源 （01898） 跌逾2%，低見4.64元；兗州煤業 （01171） 亦跌逾2%，低見11.06元。

多家煤礦主動限價，詳見【下一頁】

另外，據外電報道，貿易商及電廠消息人士指，發改委希望5500千卡動力煤的坑口價格上限在每噸1,200元（人民幣；下同），價格低於內蒙及山西貿易商于周三發改委價格司會議上開出的1,450至1900元報價，消息人士指，之後價格可能會再壓低300或400元。

早前已有兩家主要煤炭生產商周三表示，旗下動力煤價格在今年冬季採暖季不會超過每噸1200元。中國第7大生產商山西焦煤集團承諾，會在今個冬季供暖季期間，實行發熱量為5500大卡的動力煤坑口價，每噸不超過1200元，即日起開始生效。 而第8大煤炭生產商山西晉能控股表示，坑口價格上限適用於今冬明春5500大卡的動力煤供應。

分析師估計，每噸1,200元仍高於發電企業的盈虧平衡點，根據地區不同，盈虧平衡點在600至1000元之間。

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編輯：曾樂詩

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