▲ 【互聯網監管】國信辦就數據出境安全徵求意見 保障數據依法有序自由流動

中央嚴格控制互聯網數據出境問題，國信辦就《數據出境安全評估辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，對數據出境安全評估堅持事前評估和持續監督相結合、風險自評估與安全評估相結合，防範數據出境安全風險，保障數據依法有序自由流動。

工信部：境內核心數據不得出境【下一頁】

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數據處理者向境外提供數據時，若數據與以下情況相關，應向網信部申報數據出境安全評估。

（一）關鍵信息基礎設施的運營者收集和產生的個人信息和重要數據；

（二）出境數據中包含重要數據；

（三）處理個人信息達到一百萬人的個人信息處理者向境外提供個人信息；

（四）累計向境外提供超過十萬人以上個人信息或者一萬人以上敏感個人信息；

（五）國家網信部門規定的其他需要申報數據出境安全評估的情形。

數據處理者在向境外提供數據前，應事先開展數據出境風險自評估，重點評估以下事項：

（一）數據出境及境外接收方處理數據的目的、範圍、方式等的合法性、正當性、必要性；

（二）出境數據的數量、範圍、種類、敏感程度，數據出境可能對國家安全、公共利益、個人或者組織合法權益帶來的風險；

（三）數據處理者在數據轉移環節的管理和技術措施、能力等能否防範數據洩露、毀損等風險；

（四）境外接收方承諾承擔的責任義務，以及履行責任義務的管理和技術措施、能力等能否保障出境數據的安全；

（五）數據出境和再轉移後洩露、毀損、篡改、濫用等的風險，個人維護個人信息權益的渠道是否通暢等；

（六）與境外接收方訂立的數據出境相關合同是否充分約定了數據安全保護責任義務。

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