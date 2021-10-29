▲ 【金管局】余偉文：不擔心移民潮致人才不足 金融業要為通關作出某程度犧牲及容忍

《香港國安法》實施逾一年，金管局總裁余偉文接受本地電台專訪時表示，投資者存有疑問及擔心已有所釋除；又指不太擔心移民問題引至人才不足。對於政府計劃取消大部分從海外或內地入境本港的「豁免群組」免檢疫安排， 他指出，政府首要目標是與內地通關，相信金融業理解，要作出某程度犧牲及容忍。

余偉文指出，《香港國安法》實施後，金管局主動向國際金融機構及投資者解說，由於當時屬於新法例，初期投資者存有疑問及擔心，而金管局亦指出國安法針對的地方好少、監管想法不會有任何影響。至去年底時，投資者大部份提出的問題已非國安法，而是香港的機遇。

余偉文：見不到資金流走

對於有輿論指移民潮或令本港人才短缺，余偉文指，太擔心移民問題引至人才不足，或某些專業知識消失，形容補充得很快，金融發展及機遇亦產生人才需求，又稱見不到資金流走。

至於政府建議將強積金變成年金，同時出任香港年金公司主席兼執行董事的余偉文稱，對建議持開放態度，年金公司會盡量配合。

美國收水可能影響市場情緒

對於政府計劃取消大部分從海外或內地入境本港的「豁免群組」免檢疫安排，余偉文稱，政府首要目標是與內地通關，香港與內地關連緊密，很多在港金融機構業務與內地有關，恢復通關對其業務亦有很大幫助，相信金融業理解，要作出某程度犧牲及容忍。

另外，余偉文指，外滙基金投資未來兩個月仍面對不明朗，包括市場預期聯儲局即將縮減買債，減買債速度、通脹及加息預期，都可能影響市場情緒。他擔憂，股市在內的高估值資產市場會否出現調整，一旦美國退市，資金會否流出新興市場，導致亞洲市場有較多波動。

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