拜登預算砍半大縮水 美眾院民主黨進步派仍拒放行

美國總統拜登上任迄今，仍致力尋求民主黨內共識，支持在國會通過預算案。拜登周四再次修正預算案規模，大幅削減至1.75萬億美元。然而，新預算暫時仍未獲黨內進步派議員支持，眾議院最終取消當日表決萬億美元基建預算。

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拜登（Joe Biden）特意押後出發前往歐洲出席二十國集團峰會（G20）及氣候會議，於周四（28日）親自到達國會山莊，舉行閉門會議遊說民主黨黨友，支持修改後的1.75萬億美元（約13.61萬億港元）預算，包括5550億美元（約4.32萬億港元）的氣候問題開支及6年學前資助等。

拜登形容，新預算案會將為美國迎來歷史性的經濟框架，創造更多職位及增強美國的競爭力，擴展社會安全網及對抗氣候問題。消息人士指出，拜登會上更稱，未來數周發生的事情主宰自己的總統任期表現及民主黨的國會多數黨地位。

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然而，雖然預算金額已大幅減半，但民主黨進步派眾議員仍未動搖。進步派眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）表示，派內仍有成員堅持，不應分開基建方案及預算案的表決。

由於進步派眾議員在拜登出訪前，仍未肯支持新預算方案，導致民主黨眾議院領袖決定，取消當日就1萬億美元（約7.78萬億港元）基建方案舉行表決。白宮則表示，拜登的預算案仍在計劃中，即使通過國會的進程比原先預計緩慢。

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責任編輯：吳漢培