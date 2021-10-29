【內房危機】當代置業擬出售物管公司第一服務控股予融創、套10億人幣　中西部地區裁員降薪

▲ 當代置業擬出售物管公司第一服務控股予融創、套10億人幣 中西部地區裁員降薪

當代置業 （01107） 美元債違約。內媒引述消息指，當代置業擬將旗下物業公司第一服務控股 （02107） 售予融創 （01918） ，據指涉及金額約10億元左右。另外，消息指，當代置業中西部地區展開裁員，包括中後台崗位、銷售，且疊加降薪等常規舉措，北京總部銷售崗則暫停發放佣金，其餘崗位薪資目前正常。

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此前，當代置業在公告提到，董事長張雷和總裁張鵬計劃提供約8億元人民幣股東貸款，緩和現金流。公司向員工發內部信指，資產處置、股東借款、戰投方引入等方式工作持續推進，公司資產處置和大股東借款會陸續到位。

第一服務控股自10月8日起停牌，當代置業則於10月21日起停牌。

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編輯：袁諾曦