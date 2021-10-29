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【內房危機】當代置業擬出售物管公司第一服務控股予融創、套10億人幣　中西部地區裁員降薪

股市 10:58 2021/10/29

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當代置業擬出售物管公司第一服務控股予融創、套10億人幣　中西部地區裁員降薪

當代置業 （01107） 美元債違約。內媒引述消息指，當代置業擬將旗下物業公司第一服務控股 （02107） 售予融創 （01918） ，據指涉及金額約10億元左右。另外，消息指，當代置業中西部地區展開裁員，包括中後台崗位、銷售，且疊加降薪等常規舉措，北京總部銷售崗則暫停發放佣金，其餘崗位薪資目前正常。

融創中國出售貝殼股份，套現逾43億元，看【下一頁】

此前，當代置業在公告提到，董事長張雷和總裁張鵬計劃提供約8億元人民幣股東貸款，緩和現金流。公司向員工發內部信指，資產處置、股東借款、戰投方引入等方式工作持續推進，公司資產處置和大股東借款會陸續到位。

第一服務控股自10月8日起停牌，當代置業則於10月21日起停牌。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】當代置業遭惠譽降評級至「限制性違約」、已觸發交叉違約　內部信：資產處置和大股東借款陸續到位

【內房危機】當代置業尋求本月25日到期美元債延長三個月、債價已插50%　料獲8億人幣股東貸款

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編輯：袁諾曦

港股 當代置業（01107） 第一服務控股（02107）

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