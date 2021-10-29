【大灣區商機】境外公司獲投資推廣署協助　58.1%冀發展大灣區市場　較去年44.6%高

▲ 投資推廣署助理署長蔣學禮表示，香港境外母公司主要來自內地、美國和英國，數目按年均有增長。

投資推廣署過去幫助香港境外母公司駐港，昨公布今年1月至9月期間，有260間香港境外母公司的駐港受助公司。當中，有58.1%公司表示，大灣區發展帶來的機遇是其中一個在香港設立或擴展業務的原因，較去年同期的44.6%有所增長。

香港在大灣區的定位中，發揮其國際化商業樞紐的優勢，同時成為國際科技創新中心。投資推廣署助理署長蔣學禮表示，香港境外母公司主要來自內地、美國和英國，數目按年均有增長。

內地、美國和英國在2021年1月至9月期間，因大灣區發展帶來的機遇而駐港的境外母公司，按次序分別為52、16和16。

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相關受助公司行業的前3位，包括「財經及金融事務及家族辦公室」、「創新及科技」、「金融科技」便互相配合；他稱，這三行業的企業可以滙聚在香港，結合投資者的資金和初創的概念，在成功配對後，面向大灣區市場找商機。

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投資推廣署今年成立了大灣區業務發展團隊，主要加強與內地和大灣區內不同持份者的聯繫，組織及參與商業活動等，推廣大灣區營商優勢。結合早前成立的泛大灣區外來投資聯絡小組，聯同其他大灣區城市合作，共同分享和制定推廣。

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記者：馬意文