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【業績︱內房】萬科跌逾4%　上季少賺23%、銷售跌逾27%

股市 10:34 2021/10/29

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萬科上季少賺23%、銷售跌逾27%

萬科 （02202） 公布第三季業績。截至9月底止三個月，萬科純利按年跌23.3%至56.4億元（人民幣，下同），收入反升9.7%至1043.7億元，其中，房地產開發業務結算面積為742.6萬平方米，增長10%，貢獻營業收入927.1億元。上季經營活動產生現金流量淨額錄得55.6億元流出，跌151.6%。

萬科早段跌逾4%，現跌4.7%，報18.38港元，成交1.1億港元。

恒大據報向部分債權人在寬限期屆滿前支付第二筆逾期債息，看【下一頁】

首9個月萬科純利為166.9億元，按年跌16%，收入升12.4%至2714.9億元。經營活動產生現金流量淨額為12.2億元，按年跌96%。

截至9月底止，萬科總資產為2萬億元，淨負債率為31.9%，持有貨幣資金（含受限存款）1,471.1億元，遠高於一年內到期有息負債782.9億元。有息負債佔總資產的比例為13.6%，有息負債中70.6%為長期負債。

上季萬科房地產開發業務實現合同銷售面積754.7萬平方米，合同銷售金額1,246.8億元，按年分別下降36.5%和27.6%。首9個月集團累計實現合同銷售面積2,946.4萬平方米，合同銷售金額4,791.3億元，按年分別下降9.8%和2.8%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】萬科會否救恒大？　郁亮：先解決自己過冬、行業陣痛後仍有機會 

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編輯：袁諾曦

萬科企業（02202） 港股 萬科

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