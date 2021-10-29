【私有化】金嗓子私有化股東會將於11月30日舉行　不會上調私有化價格

▲ 【私有化】金嗓子以每股2.8元獲私有化 並不會上調股份註銷價

金嗓子 （06896） 發公告，今年8月獲董事會副主席曾勇為首的創辦人集團及私募基金亞賦基金（Affirma Capital）提出以現金每股2.8元私有化，並將不會上調計劃股份註銷價，法院會議及股東大會將於11月30日舉行，倘通過，金嗓子預期將於今年12月15日（星期三）正式撤銷股份在聯交所的上市地位。金嗓子最新報價2.69元，跌0.37%。

渣打為金嗓子創辦人及私募基金亞賦基金的財務顧問，私有化所需現金總額約5.3億元，合共註銷1.9億股份，私有化下的現金付款支票將於12月21日或之前寄發。金嗓子私有化價格，較昨日（28日）收市價溢價約3.7%。

金嗓子表示，私有化實施後，預計現有主營業務不會發生重大變化，包括固定資產的任何重大調配，亦無意對公司僱員作出任何重大變動。

金嗓子表示，公司繼續面臨財務和運營問題，可能對長期股價和交易流動性產生負面影響，私有化為公司應對挑戰的最佳解決方案，建議實施後，創辦人及私募基金亞賦基金會開展業務轉型，把資源集中在潤喉片及其他醫藥及食物類產品的產銷發展。

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編輯：曾樂詩