【港股市況】恒生指數跌178點　平保續跌4%、平安好醫生跌近15%破底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股於10月最後一個交易日未能承接美股高開，恒生指數開報25466點，跌88點，早段曾跌逾200點，恒生指數收報25377點，跌178點，成交1262.7億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （03690） 跌逾1%；平保 （02318） 續跌逾4%；平安好醫生 （01833） 跌近15%破底；三桶油績後逆市升。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌

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焦點新聞︰

【金管局】余偉文：不擔心移民潮致人才不足 投資者對國安法疑慮轉向關注機遇

【轉數快】轉數快下月14日暫停服務半日 進行系統維護

即市走勢︰

【16：25】【新股IPO】鴻承環保科技2265孖展 首日暫錄6975萬超購近1倍（不斷更新）

【16：25】【新股IPO】京城佳業2210孖展 首日錄3209萬、未足額認購（不斷更新）

【16：10】恒生指數收報25377點，跌178點，成交1262.7億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （03690） 跌逾1%；平保 （02318） 續跌逾4%；平安好醫生 （01833） 跌近15%破底；三桶油績後逆市升。

【互聯網監管】內地最高法院：將嚴懲「大數據殺熟」、平台逼迫二選一案件

【16：00】恒生指數U盤前跌149點，報25406點。

【15：31】【雷蛇停牌】雷蛇停牌待公布收購合併消息 曾稱考慮美國上市

【15：22】港股尾市跌約165點，報25389點；科指跌1%，報6382點。

【15：19】【內房危機】佳兆業傳為佳兆業美好股權及兩本港住宅地尋找買家

【15：15】郵儲銀行 （01658） 績後造好，股價逆市升逾4%，高見5.63元。

【業績｜內銀】農行第三季多賺14%、增長較上半年加快 郵儲行多賺23%

【15：03】內地股市向上，上證升0.8%；深證升1.5%；創業板指升2.2%。

【15：00】佳兆業美好 （02168） 升8%，高見16.54元。報道指佳兆業 （1638） 計劃出售物業管理子公司及香港項目。

【14：52】 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 轉跌0.3%。

【14：45】小米 （01810） 跌近3%，低見21.15元。

IDC：上季全球手機出貨量跌幅遠高預期 蘋果iPhone市佔重奪第二、小米出貨量跌近半成

【14：45】恒指最新跌約215點，報25341點；科指跌1.2%，報6368點。

【14：23】車股個別發展，其中吉利 （00175） 逆市升逾2%；長汽 （02333） 升近2%；廣汽 （02238） 跌近1.5%；比亞迪 （01211） 跌幅收窄至0.9%。

【14：20】大市跌近200點，報25365點，跌189點，科指跌近1%，報6381點。

【14：20】平安好醫生 （01833） 續尋底，最新跌逾16%，見37.25元日內低位。

【13：32】中海油 （00883） 升幅擴大至近3%，高見8.68元。

【油股】中海油力爭年底前完成回A計劃 績後股價升逾2%

【13：31】平安好醫生 （01833） 午後跌幅擴大至逾14%，破底低見38.05元。

【13：23】【煤炭股】發改委：煤炭生產成本大幅低於現貨價、煤價仍存回調空間 中煤兗煤跌逾2%

【13：20】和黃醫藥 （00013） 跌近3%，破底低見45.8元創上市新低。

【13：15】中遠海控 （01919） 績前逆市造好，股價升逾5%高見12.28元。

【13：13】英馬斯 （08136） 破頂高見0.36元，午後突瀉逾五成，低見0.119元，成交3143萬元。

【13：07】防守性強的公用股逆市造好，中電 （00002） 、電能 （00006） 分別升逾1%；煤氣 （00003） 升逾2%；長建 （01038） 升逾1%。

【13：02】盛良物流 （08292） 午後初段升幅擴至六成，高見0.249元。

【13：00】港股午後初段跌約130點，報25425點；科指跌0.5%，報6413點。

【12：49】【新股IPO】安能物流據報以13.88至16.88元招股 預計11月11日上市

【12：04】【新股IPO】頂級手套Top Glove申請在港第一上市、將成三地上市企業 預警手套售價已觸頂

【12：01】恒生指數半日跌114點，報25441點，成交621.8億元。恒生科技指數跌0.5%，報6416點。內險股向下，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾3%；平安好醫生 （01833） 跌近13%破底，啤酒股逆市升；創維 （00751） 升17%破頂。

【11：37】港股中午收市前跌約100點，報25452點，跌102點；科指跌0.4%，報6416點。

【11：30】上證半日升近0.2%；深證升0.7%；創業板指升1.1%。

【11：25】【互聯網監管】國信辦就數據出境安全徵求意見 保障數據依法有序自由流

【11：23】佳兆業 （01638） 破底低見1.15元，股價倒升0.8%，高見1.21元。

【11：09】國壽 （02628） 跌逾3%；平保 （02318） 跌4%；財險 （02328） 跌逾1%；太保 （02601） 跌逾3%。

【10：59】【內房危機】當代置業擬出售物管公司第一服務控股予融創、套10億人幣 中西部地區裁員降薪

【10：54】海底撈 （06862） 續尋底，股價連跌第七日，最新跌近3%，破底低見21.7元。

【10：53】【私有化】金嗓子私有化股東會將於11月30日舉行 不會上調私有化價格

【10：48】恒指最新跌約50點。

【10：45】港交所 （00388） 股價逆市向上，升1%高見474元。

【10：40】滙豐 （00005） 股價續跌1%，低見46.4元；友邦 （01299） 跌近2%，低見87.7元。

【10：35】【業績︱內房】萬科跌逾4% 上季少賺23%、銷售跌逾27%

【10：33】寶寶樹 （01761） 逆市升四成，高見0.78元，暫為升幅最大股份。

【10：28】新奧能源 （02688） 股價逆市升5%，高見135.2元。新奧能源首九個月天然氣零售銷售量錄得180.3億立法米，按年升19.9%。

【10：26】比亞迪電子 （00285） 跌幅擴大至一成，破底低見23.15元；比亞迪 （01211） 跌逾2%，曾低見289元。

【10：19】國壽 （02628） 績後跌逾3%，低見13.44元。國壽第三季純利按年下跌54.5%，至75.27億元人民幣。

【業績｜內險股】中國人壽第三季純利按年跌54%至75億人幣 首三季新業務價值跌19.6%

【10：18】大市跌幅收窄至100點；科指跌近0.3%。

【10：14】ATMX中，美團 （03690） 逆市升1%；阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.1%；騰訊 （00700） 跌近0.5%；小米 （01810） 跌0.7%。

【10：11】平安好醫生 （01833） 跌幅擴大至逾11%，破底低見38.8元。阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 分別跌1%。

【10：04】匯安智能 （08379） 再升逾三成，破頂高見0.16元，成交116萬元。匯安智能科技此前日宣布，改名「懶豬科技集團有限公司」。

【異動股】匯安智能擬改名懶豬科技 股價曾飈逾4成、GEM股成功改名轉運？

【10：03】【新股IPO】京城佳業物業2210今起招股 一手入場費4024元

【10：00】香港寬頻 （01310） 績後升逾7%，高見9.76元。香港寬頻全年純利約2.07億元，按年增1.13倍。

【業績｜電訊股】香港寬頻全年多賺1.1倍 楊主光：住宅客戶數可達百萬、電商HOME+ 進軍大灣區（第二版）

【09：54】三桶油績後個別發展，中石油 （00857） 跌1%；中海油 （00883） 升近0.5%；中石化 （00386） 暫無升跌。

【業績│油股】中石油第三季純利減少45% 煉化銷售板塊扭虧

【業績│油股】中海油第三季油氣銷售收入增63%至580億元人幣 油氣淨產量增一成

【業績│油股】中石化第三季少賺55% 首三季成品油產量增3%

【09：52】大市跌勢略喘定，跌幅收窄至約150點；科指跌0.7%。

【09：47】比亞迪電子 （00285） 績後跌逾6%，破底低見233.3元。比亞迪電子季度盈利5.14億元人民幣，按年跌72%，跌幅較上半年擴大。

【業績】比亞迪電子第三季盈利跌72% 受芯片短缺、能耗雙控所累

【09：41】普滙中金 （00997） 瀉逾七成，破底低見0.18元，成交662萬元。

【09：40】平保 （02318） 早段跌幅擴大至半成，低見55.25元。

【09：39】大市早段跌幅擴大至逾200點，恒指跌221點，報25331點。

【09：37】康希諾生物 （06185） 股價績後跌近13%，低見192.8元，跌穿200元關。康希諾生物第三季純利3.97億元人民幣，去年同期錄虧損，扣除非經常性損益之盈利3.75億元人民幣。

【異動股】康希諾首三季虧轉盈 股價仍挫一成

【09：35】啤酒股再上，百威亞太 （01876） 升逾1%；青啤 （00168） 升近9%；潤啤 （00291） 升逾6%。青啤第三季純利約11.95億元人民幣，按年升6.4%。

【09：34】平保好醫生 （01833） 再跌6%，破底低見41元。

【09：32】濠賭股逆市造好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾1%。政府表示，由於澳門疫情已趨平穩，下周二起將恢復從澳門通過「回港易」及「來港易」計劃入境香港人士的豁免檢疫安排，兩個計劃的網上預約系統將在下周二零時起開始，恢復接受從澳門入境香港人士的預約。

【09：30】【內房危機】融創中國出售貝殼股份 套現逾43億元

【09：22】恒生指數開報25466點，跌88點。恒生科技指數跌0.3%，報6424點。中國恒大 （03333） 逆市升逾1%；平保 （02318） 續跌逾2%；比亞迪 （01211） 績後跌逾2%。

【業績｜比亞迪】比亞迪第三季盈利跌27.5%

【09：13】期指開報25487點，升73點。

【08：08】【恒大3333】恒大據報向部分債權人在寬限期屆滿前支付第二筆逾期債息

【07：45】【新股IPO】鴻承環保科技2265今日起招股 一手入場費約7475元

【07：45】港股ADR收報25597點，升41點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.3元，較港收市價高0.3元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報487.79元，較港收市價0.4元或近0.1%。

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【07：30】雖然美國第三季經濟增長較預期遜色，但受企業季績理想支持，加上美國首次申領失業救濟人數再創疫後新低，拜登政府公布規模1.75萬億美元的開支計劃，美股3大指數周四反彈，納指標指破頂。道指升239點，報35730點；標指升44點，報4596點；納指升212點，報15448點。

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責任編輯︰梁浩碩