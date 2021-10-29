【港股市況】恒生指數低開88點　中國恒大逆市升逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股3大指數周四反彈，納指標指破頂。道指升239點，惟港股於10月最後一個交易日未能承接高開，恒生指數開報25466點，跌88點。恒生科技指數跌0.3%，報6424點。中國恒大 （03333） 逆市升逾1%；平保 （02318） 續跌逾2%；比亞迪 （01211） 績後跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

即市走勢︰

【09：47】比亞迪電子 （00285） 績後跌逾6%，破底低見233.3元。比亞迪電子季度盈利5.14億元人民幣，按年跌72%，跌幅較上半年擴大。

【業績】比亞迪電子第三季盈利跌72% 受芯片短缺、能耗雙控所累

【09：41】普滙中金 （00997） 瀉逾七成，破底低見0.18元，成交662萬元。

【09：40】平保 （02318） 早段跌幅擴大至半成，低見55.25元。

【09：39】大市早段跌幅擴大至逾200點，恒指跌221點，報25331點。

【09：37】康希諾生物 （06185） 股價績後跌近13%，低見192.8元，跌穿200元關。康希諾生物第三季純利3.97億元人民幣，去年同期錄虧損，扣除非經常性損益之盈利3.75億元人民幣。

【異動股】康希諾首三季虧轉盈 股價仍挫一成

【09：35】啤酒股再上，百威亞太 （01876） 升逾1%；青啤 （00168） 升近9%；潤啤 （00291） 升逾6%。青啤第三季純利約11.95億元人民幣，按年升6.4%。

【09：34】平保好醫生 （01833） 再跌6%，破底低見41元。

【09：32】濠賭股逆市造好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾1%。政府表示，由於澳門疫情已趨平穩，下周二起將恢復從澳門通過「回港易」及「來港易」計劃入境香港人士的豁免檢疫安排，兩個計劃的網上預約系統將在下周二零時起開始，恢復接受從澳門入境香港人士的預約。

【09：30】【內房危機】融創中國出售貝殼股份 套現逾43億元

【09：22】恒生指數開報25466點，跌88點。恒生科技指數跌0.3%，報6424點。中國恒大 （03333） 逆市升逾1%；平保 （02318） 續跌逾2%；比亞迪 （01211） 績後跌逾2%。

【業績｜比亞迪】比亞迪第三季盈利跌27.5%

【09：13】期指開報25487點，升73點。

【08：08】【恒大3333】恒大據報向部分債權人在寬限期屆滿前支付第二筆逾期債息

【07：45】【新股IPO】鴻承環保科技2265今日起招股 一手入場費約7475元

【07：45】港股ADR收報25597點，升41點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.3元，較港收市價高0.3元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報487.79元，較港收市價0.4元或近0.1%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】雖然美國第三季經濟增長較預期遜色，但受企業季績理想支持，加上美國首次申領失業救濟人數再創疫後新低，拜登政府公布規模1.75萬億美元的開支計劃，美股3大指數周四反彈，納指標指破頂。道指升239點，報35730點；標指升44點，報4596點；納指升212點，報15448點。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩