【虛擬貨幣】爆紅《魷魚遊戲》催生SQUID魷魚幣　周四至今飆升2800%

▲ 《魷魚遊戲》虛擬貨幣SQUID 24小時內飈升近2300%

Netflix（美︰NFLX）劇《魷魚遊戲》（Squid Game）全球掀起熱潮，一隻名為SQUID（魷魚幣）的虛擬貨幣亦大熱，最新衝破4美元關，較10月28日開市價0.1378美元，價格飆升超過2800%。

加密貨幣SQUID於10月20日開始預售，1秒鐘內已售罄。SQUID代幣是作為Squid Game項目的獨家代幣推出，這個網上錦標賽模仿了《魷魚游戲》中的六輪遊戲，遊戲將於11月展開。

玩家必須以SQUID代幣支付預設價格才能參與每場比賽，部分回合還要求用戶購買定制的NFT。以目前價格，這些NFT高達數萬美元。

勝出遊戲的贏家，可獲得巨額的SQUID幣，但輸了也不用擔心，因遊戲平台不會取玩家性命。遊戲也未有限制參賽者人數。

要留意的是，交易所CoinMarketCap已發出警告，目前有多名用戶反映無法在去中心化交易所Pancakeswap出售SQUID，原因未明，根據SQUID的白皮書中，表明為防止SQUID被大量拋售，持有者若未滿足某些條件時，無法出售SQUID幣。

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責任編輯︰梁浩碩

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