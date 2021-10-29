【業績】亞馬遜料第四季經營利潤可能是零　上季業績遜預期、股價跌近5%

▲ 【業績】亞馬遜業績、展望均遜預期

亞馬遜（AMAZON 美︰AMZN）公布季績。亞馬遜季度收入按年升15%至1108.1億美元，低於市場預期的1116億美元，每股收益6.12美元，亦遜預期的8.92美元。業績差過再加上指引令人失望，亞馬遜於周五美股開市跌4.9%，報3279.21美元。

期內，雲端服務業務收入增長39%至161億美元。網上商店銷售按年增長3%至499億美元，實體店收入增長13%至42.7億美元。

亞馬遜表示，預計第四季收入介乎1300億至1400億美元，少於市場預期的1421億美元。踏入第四季消費旺季，公司預計成本將增加至40億美元，因面臨勞動力供應短缺、工資成本增加、全球供應鏈問題以及更高的運費，經營利潤可能是零，最多則為30億美元，與去年同期的69億美元相比，最少按年大減逾五成。

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責任編輯︰梁浩碩

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