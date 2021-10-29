【恒大3333】恒大據報在寬限期屆滿前　向部分債權人支付第二筆逾期債息

▲ 【恒大3333】恒大據報向部分債權人在寬限期屆滿前支付第二筆逾期債息

中國恒大 （03333） 上月底未支付一隻美元債，4517萬美元利息（約3.5億港元）寬限期於周五屆滿，市場關注恒大會否違約之際，外媒引述知情人士透露，部分債券持有人在寬限期內收到了逾期的利息付款。恒大中午收報2.39元，跌0.8%。

恒大據報準備與境外債權人談判 周五3.5億債息「死線」到期，詳情請看︰【下一頁】

恒大債券利息到期日一覽

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報道引述知情人士稱，票面利率9.5%的2024年到期債券持有人，周四收到他們已被付款的通知。

據早前報道指，恒大顧問Houlihan Lokey Inc.和鍾港資本，與離岸債券持有人顧問Moelis & Co.和Kirkland & Ellis簽署保密協議，雙方準備開始談判如何解決債務問題。

此前，恒大有第一筆境外美元債券未能按時支付利息，最後據報於10月23日寬限期屆前，匯入8350萬美元應付利息，經由受託人花旗銀行轉付債券持有人。

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責任編輯︰梁浩碩