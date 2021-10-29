【ET財經早點1分鐘】Facebook重注元宇宙改名Meta 股票代碼「MVRS」

Facebook將更名為Meta，股票代碼在12月1日開始由「FB」轉為「MVRS」。

創辦人朱克伯格在Facebook Connect會議上表示，元宇宙是下一個前沿。

從現在開始將以元宇宙為先，而不是Facebook優先。在Facebook看來，無論是在會議室與同事交談，還是在遙遠的世界各地與朋友閑逛，人們都將通過進入虛擬環境來進行聚集和溝通。

蘋果庫克：因供應鏈問題損失60億美元

蘋果公布第三季業績，每股盈利1.24美元，符市場預期，收入833.6億美元，按年升百分之29，稍遜市場預期。

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蘋果指因為受限於供應問題，其中iPhone收入388.7億美元，低於市場預期的415.1億美元。

蘋果CEO庫克表示，供應鏈問題令蘋果損失60億美元。不過，庫克仍預期蘋果於第四季仍有穩健的收入增長。

美股三大指數齊升 納指創新高

受惠於巨企業績強勁，美股收市造好。道指反彈239點，接近完全收復周三失地，納指及標指更創新高，

分別升1.4%及1%。

夜期升92點 富途老虎證券挫1成

夜期跟隨美股造好，升92點，重上25500關。

藍籌股ADR則靠穩，但阿里 （09988） 及騰訊 （00700） ADR則偏軟。

中概金融股下跌，富途跌13%，老虎證券跌17%。