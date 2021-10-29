【AAPL】蘋果上季收入遜預期、盤前跌逾3%　料失全球最高市值公司地位

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【中移動回A】中證監：中移動11月4日首發上會 中移動擬發行最多9.65億A股
蘋果（Apple，美：AAPL）周四公布，截至9月25日止，2021財年第四季業績，整體收入按年升29%至833.6億美元，不及市場預期的848.5億美元，為蘋果近4年營收首次不及市場預期。蘋果收入遜預期，周五（29日）於美股盤前跌3.6%，報147.08美元。以此計算，蘋果最新市值2.424萬億美元，落後於微軟（Microsoft，美：MSFT）的2.437萬億美元，失去全球最高市值公司名銜。
蘋果上季收入中，其中產品佔收入78.1%，服務佔收入21.9%。純利205.51億美元，增長62.2%，每股盈利1.24美元，符預期。蘋果宣布每股派息0.22美元。蘋果首三財季的盈利已達740億美元，意味整個財年利潤近千億美元，創紀錄。
亞馬遜料第四季經營利潤可能是零 上季業績遜預期，可見【下一頁】
以地區分類，大中華區收入145.63億美元，增長83.3%，為一眾地區之中增長最強。另外，iPhone仍是主力產品，佔收入比重46.6%，收入388.68億美元，按年增長47%。
不過，蘋果CEO庫表對CNBC記者表示，蘋果供應鏈問題大於預期，供應限制是由於缺乏芯片及東南亞疫情導致，相關影響達60億美元。
|收入（按地區分布）
|收入（億美元）
|按年變幅
|地區佔比
|美國
|368.20
|+19.9%
|44.2%
|歐洲
|207.94
|+23.0%
|24.9%
|大中華
|145.63
|+83.3%
|17.5%
|日本
|59.91
|+19.3%
|7.2%
|亞洲其他地方
|51.92
|+25.7%
|6.2%
FB投資百億美元搞「元宇宙」、盤前彈逾2% 受累蘋果新政上季收入遜預期，可見【下一頁】
|收入（按產品分布）
|收入（億美元）
|按年變幅
|收入佔比
|iPhone
|388.68
|+47.0%
|46.6%
|Mac
|91.78
|+1.6%
|11.0%
|iPad
|82.52
|+21.4%
|9.9%
|穿戴設備
|87.85
|+11.5%
|10.5%
|服務
|182.77
|+25.6%
|21.9%
記者：譚志偉