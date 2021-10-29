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【蘋果業績】蘋果純利增6成　大中華區收入勁增83%　iPhone仍是最好賣產品

股市 06:50 2021/10/29

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【蘋果業績】蘋果純利增6成　大中華區收入勁增83%

蘋果公布截至9月25日止2021財年第四季業績，整體收入833.6億美元，按年升29%，雖然遜市場預期的848.5億美元，但增長仍強勁。其中產品佔收入78.1%，服務佔收入21.9%。純利205.51億美元，增長62.2%，每股盈利1.24美元，符預期。蘋果宣布每股派息0.22美元。

以地區分類，大中華區收入145.63億美元，增長83.3%，為一眾地區之中增長最強。另外，iPhone仍是主力產品，佔收入比重46.6%，收入388.68億美元，按年增長47%。

不過，蘋果CEO庫表對CNBC記者表示，蘋果供應鏈問題大於預期，供應限制是由於缺乏芯片及東南亞疫情導至，相關影響達60億美元。

收入（按地區分布） 收入（億美元） 按年變幅 地區佔比
美國 368.20 +19.9% 44.2%
歐洲 207.94 +23.0% 24.9%
大中華 145.63 +83.3% 17.5%
日本 59.91 +19.3% 7.2%
亞洲其他地方 51.92 +25.7% 6.2%

 

收入（按產品分布） 收入（億美元） 按年變幅 收入佔比
iPhone 388.68 +47.0% 46.6%
Mac 91.78 +1.6% 11.0%
iPad 82.52 +21.4% 9.9%
穿戴設備 87.85 +11.5% 10.5%
服務 182.77 +25.6% 21.9%

記者：譚志偉

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 業績公布 疫情

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