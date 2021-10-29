【蘋果業績】蘋果上季純利增6成　大中華區收入勁增83%　警告供應鏈問題大過預期

▲ 【蘋果業績】蘋果純利增6成 大中華區收入勁增83%

蘋果公布截至9月25日止2021財年第四季業績，整體收入833.6億美元，按年升29%，雖然遜市場預期的848.5億美元，但增長仍強勁。其中產品佔收入78.1%，服務佔收入21.9%。純利205.51億美元，增長62.2%，每股盈利1.24美元，符預期。蘋果宣布每股派息0.22美元。

蘋果首三財季的盈利已達740億美元，意味整個財年利潤近千億美元，創紀錄。

以地區分類，大中華區收入145.63億美元，增長83.3%，為一眾地區之中增長最強。另外，iPhone仍是主力產品，佔收入比重46.6%，收入388.68億美元，按年增長47%。

不過，蘋果CEO庫表對CNBC記者表示，蘋果供應鏈問題大於預期，供應限制是由於缺乏芯片及東南亞疫情導致，相關影響達60億美元。

收入（按地區分布） 收入（億美元） 按年變幅 地區佔比 美國 368.20 +19.9% 44.2% 歐洲 207.94 +23.0% 24.9% 大中華 145.63 +83.3% 17.5% 日本 59.91 +19.3% 7.2% 亞洲其他地方 51.92 +25.7% 6.2%

收入（按產品分布） 收入（億美元） 按年變幅 收入佔比 iPhone 388.68 +47.0% 46.6% Mac 91.78 +1.6% 11.0% iPad 82.52 +21.4% 9.9% 穿戴設備 87.85 +11.5% 10.5% 服務 182.77 +25.6% 21.9%

記者：譚志偉