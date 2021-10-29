【FB改名】Facebook改名Meta拓元宇宙　主攻虛擬現實時代、美股盤前升幅收窄至1%

▲ Facebook更名為Meta後，股票將從12月1日起以新的代碼「MVRS」交易。

Facebook（美：FB）公布將改名為Meta，被外界視為把公司名稱與近期陷入麻煩的社交網絡平台Facebook脫鈎，凸顯公司專注於轉向以「元宇宙（Metaverse）」虛擬現實為主的新興計算平台。Facebook表示，更名為Meta後，股票將從12月1日起以新的代碼「MVRS」開始交易。

Meta美股盤前最多升近2%，現升1.2%，報320.7美元。

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Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在周四舉行的Facebook Connect會議上發表演講，「元宇宙（metaverse）是下一個前沿，從現在開始，我們將以元宇宙為先，而不是Facebook優先。」

Facebook希望將未來押注於「元宇宙」這個新的計算平台，此次更名是最明確的信號，元宇宙這個概念源於科幻小說家的想象中。在Facebook看來，無論是在會議室與同事交談，還是在遙遠的世界各地與朋友閑逛，人們都將通過進入虛擬環境來進行聚集和溝通。

朱克伯格解釋公司架構不會因為企業改名而變化，但個別品牌有所變化，如現有虛擬實境（VR）設備品牌「Oculus」，將會改以「Meta」為品牌，未來產品能以一個整合帳戶登入，不再要求用戶必須以Facebook帳戶登入。

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責任編輯：李勝君

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