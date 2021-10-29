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【Facebook新名】Facebook改名「Meta」　配合元宇宙Metaverse發展計劃

科技 02:47 2021/10/29

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Facebook終於公布新名！今（28日）在Facebook Connect 2021大會上，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）正式宣佈公司改名成「Meta」。而Meta之名來自希臘文超越（beyond）。

朱克伯格指，Facebook未來將從一間社交媒體公司轉變成一間「元宇宙」Metaverse優先的公司，所有產品包括Facebook、Instagram、WhatsApp等未來都會為了Metaverse努力。

Facebook的股票亦會由12月1日起，以新代碼「MVRS」開始交易。

望與陷入醜聞平台脫鉤？

外界又指出，Facebook作出改名的決定，是想與頻頻陷入私隱爭議及醜聞的社交平台Facebook脫鉤，突顯該企專注轉向以虛擬現實為主的新興平台。

在該Facebook Connect 2021大會，還針對擴增現實（AR）和虛擬現實（VR）技術，公布了一系列Spark AR的新功能及發展計劃：

【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術　年內推免費創作App測試

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記者：張寶燕

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