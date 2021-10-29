摩根大通：退休基金應該停止「休眠式」投資

▲ 摩根大通稱，退休基金應該改變自2008年金融危機以來採用的去風險策略，以納入更廣泛的投資。 （法新社資料圖片）

摩根大通稱，退休基金應該改變自2008年金融危機以來採用的去風險策略，以納入更廣泛的投資。

摩根大通在周四發布的報告中稱，股票、對冲基金、房地產和新興市場國債都是可以幫助退休基金「微調相對於預期回報率的風險水平」的投資類別。報告提到，界定福利員工退休計劃對長久期固定收益證券的依賴過久。

「保險公司和技術水平很低的固定收益管理公司，向退休基金圈兜售了一個說法：讓退休金計劃處於休眠狀態直到最後終止，是對資本的最佳利用。這是錯的。」摩根大通機構投資組合策略負責人Jared Gross接受採訪時表示。他與該行退休金策略負責人Michael Buchenholz共同撰寫報告。

Gross表示，2001年和2008年金融市場兩次陷入危機，導致退休基金大幅降低風險。這些基金原先持有不少股票，而互聯網泡沫破裂和經濟大衰退，自然而然促使他們轉向固定收益證券。他表示，退休計劃發起人現在應該尋找機會，開發更強大和多樣化的投資組合。

Gross稱，摩根大通報告的目的，並非警告公司遠離退休金風險轉移市場，該市場在管理債務方面發揮了作用。相反，目的是確保退休基金不做無意義的去風險決策。

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責任編輯：李勝君



