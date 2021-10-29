【Facebook】FB Spark AR Studio引入新技術　年內推免費創作App測試

增強現實（AR）和虛擬現實（VR）等科技大行其道，近年更有不少科企藉著這些技術帶動營銷及用戶體驗，開拓商機。例如Facebook在今年初就正式推出Spark AR Studio軟件，並持續投入資源改善技術。

Facebook今（29日）在Facebook Connect大會上，公布Spark AR的新功能及發展計劃，包括針對進階的創作者引入新技術、提供的免費iOS應用程式「Polar」助創作AR特效與濾鏡，在Messenger及Instagram上加入新的群組特效等。

加入全球追蹤技術 擴充虛擬物件渠道

Facebook表示，在針對進階創作者的World AR功能上，將包括「Geo JS API」與改善虛擬物件的渠道。其中Geo JS API加入了全球追蹤技術，可為多種AR體驗固定於特定的經緯度座標上，開創更多可能性。例如在旅遊導覽中，一些AR特效會被固定到指定位置。

而為了讓創作者更容易在真實世界中建立並放置3D物件，如文字、GIF、貼圖等，該公司又指，其正在改善虛擬物件的技術工具，期望幫助在商業或購物活動中，進行虛擬試穿與預覽產品。

免費iOS創作App 先推版測試計劃

其免費iOS應用程式「Polar」則擁有直觀的使用者介面與一系列模板，幫助創作者能快速開始創作、分享AR特效與濾鏡。Facebook表示，將在今年下半年邀請創作者參加Polar Beta版測試計劃。

事實上，該企先今年初推出用於AR視像通話的Multipeer API後，持續與創作者合作進行測試版計劃，在是次大會上還宣布推出群組特效（Group Effects），並由即日起開放Multipeer API公開測試版邀請世界各地的創作者在Messenger上建立群組特效。Instagram的特效則預計於11月初推出。

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推出手部及身體追蹤 助IG創作

此外，fb還表示，將協助創作者可以在Instagram上創造更靈活、複雜，引入手部及身體追蹤兩項新功能，在不久未來開放予所有創作者使用。

創作者可以在身體上20個不同的2D關鍵點標示出特效，並將這些應用在單獨場景中一人、多人或身體個別部位上，打造出更多趣味特效。

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記者：張寶燕