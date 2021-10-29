【煤炭劈價】發改委調查生產成本遠高於售價 有消息煤炭設上限價

根據路透社消息，發改委已對動力煤設定短期價格目標，希望5,500千卡動力煤的坑口價格上限在每噸1,200元（人民幣，下同），遠低於內蒙及山西貿易商周三（28日）開出的1,450至1,900元報價，被指是當局目前為止最直接干預行動。

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發展改革委對全國所有產煤省份和重點煤炭企業的煤炭生產成本情況進行了調查。初步滙總的結果顯示，煤炭生產成本大幅低於目前煤炭現貨價格，煤炭價格存在繼續回調空間。報道指，即使每噸1,200元的上限價仍高於發電企業的盈虧平衡點。

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分析師估計，根據地區不同，盈虧平衡點在600至1,000元之間。有分析師指出，幾乎每天都有會議，信息很明確，就是要壓低價格。該分析師又預計，當局將採取前所未有的措施來緩解電力及煤炭危機，拉閘限電的風險可能在冬季持續存在，煤炭價格可能繼續從目前的水平下降。

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記者：林衛