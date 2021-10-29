【金風科技】第三季業績符合預期 金風手頭訂單飽滿

金風科技（02208）第三季收入156.47億元（人民幣，下同），按年下降11.1%，純利11.64億元，按年增長46.6%，按季增長32.9%，盈利能力持續修復。國盛證券預計，今後三年公司賺41.95億元、47.79億元及57.85億元，對應市盈率18.5倍、16.2倍及13.4倍，維持「買入」評級。

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由於風機大型化推動度電成本進一步下降，行業招標量持續高景氣，風電增長確定性逐步增強。據金風業績報告，首三季國內公開招標市場新增招標量41.9GW，按年增長115.1%，且已經超過2020年全年31.1GW的招標規模，招標規模的快速提升有望推動下一階段裝機規模快速增長，風電長期增長確定性逐步增強。

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訂單方面，截止第三季末，公司在手訂單總量為16.4GW，外部訂單合計15.1GW，在手訂單量較為飽滿。此外，公司海外在手訂單1875MW，近三年複合年增長率達24.6%，風機出海可望迎來加速。

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記者：林衛