【福耀玻璃】天幕玻璃滲透率提升 福耀加快盈利修復

福耀玻璃（03606）首三季收入171.5億元（人民幣，下同），按年升24.5%，純利26億元，增長50.6%。其中 第三季收入56.1億元，減少0.8%，純利8.3億元，增長 8.9%。

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第三季收入按季下跌3.9%，主因晶片短缺影響，導致國內主機廠需求相對疲軟。華西證券預計，第四季起，隨着晶片影響的逐步緩解，國內批發銷量回升疊加海外需求的修復，公司業績有望改善，且重資產屬性將具備更高的盈利修復彈性。

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該行又指，汽車玻璃業務受益智能升級、天幕玻璃滲透率提高而量價利齊升。公司目前國內汽玻市佔率超過60%，全球市佔率約28%，疫情影響下海外市佔率加速提升。

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汽車智能化驅動汽車玻璃平均單價提升，公司與京東方、北斗智能在智能車窗進行戰略合作，加強布局，HUD玻璃、調光玻璃等高附加值智能玻璃收入佔比，將受益於行業滲透率提升而持續提升，較上半年上調1.5個百分點。同時，特斯拉（TESLA）引領天幕玻璃趨勢，滲透率加速提升，天幕玻璃顯著提升了每輛汽車玻璃面積，進而提高每輛車配套價值。

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記者：林衛