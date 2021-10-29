【歐央行】拉加德反擊加息預期不夠堅決 市場續預期歐央行明年加息

▲ 分析師指歐洲央行行長拉加德強調價格上升壓力，現在可能會使經濟復甦面臨風險，仍是偏鴿派的。（新華社圖片）

歐洲央行行長拉加德周四試圖強化超寬鬆貨幣政策承諾，但沒能說服市場，投資者繼續預期央行最早可能在明年加息。

拉加德發布的經濟評估，不再把通脹急劇上升說成是「暫時」現象，並承認通脹上升階段可能比最初預期持續更久，在接下來發表的事先準備好的演講中，她顯然有意打壓市場對央行將在2022年底之前加息的預期。

她在法蘭克福舉行的視頻新聞發布會上對記者表示，「我們的分析肯定不支持市場預期加息時間、或此後相近時間，滿足我們前瞻指引的條件。」稍後她又補充道：「市場超前預期了嗎？這個問題不該由我來回答。」

投資者押注歐洲央行到明年9月將有至少一次加息，若過真如此，將意味著決策者把緊急超寬鬆政策維持到明年3月的政策立場發生重大轉變。

「在說了這次會議的唯一焦點是通脹後，拉加德很難對市場定價做出令人信服的反擊。」ING Groep NV策略師Antoine Bouvet表示。「她有另一次機會的時候也猶豫了。總之，不足以阻止市場質疑歐洲央行的前瞻指引 。」

在拉加德的新聞發布會召開數小時前，投資者加倍押注央行加息。雖然這可能反映從英國到新西蘭在內的央行，迅速轉向緊縮的全球大環境，但拉加德表示這樣做比較「令人厭惡」。

「她對市場定價的打壓可能過於底氣不足，但最終這些定價是不符合歐洲央行前瞻指引的。」Natwest Markets利率策略師Imogen Bachra表示。「顯然通脹沒有他們最初想像的那麽短暫，但她強調價格上升壓力現在可能會使經濟復甦面臨風險，仍是偏鴿派的。」

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責任編輯：李勝君

