HKTVmall將軍澳開設首間超市 面積達4400平方呎 多圖睇同普通門市有幾大分別

過去一年多的疫情，多間新超市或百貨店於香港開幕，成不少港人購物消閒好去處。其中香港科技探索 （01137） 旗下的24 小時網上購物商場HKTVmall，於過去也積極擴張，至今在香港已有逾90間門市，最近該公司更進一步加強O2O門市服務，將於將軍澳Savannah Place開設首間HKTVmall超級市場。



HKTVmall 於將軍澳開設的首間超級市場，是 HKTVmall 目前佔地最大店舖，面積超過 4,400 呎，為顧客提供超過 3,000 款產品選擇，HKTVmall 超級市場充足的空間引入更多不同類型的產品，包括急凍食品、蔬菜水果、糧油雜貨等，產品種類更擴闊至母嬰用品、寵物用品等，生活所需一應俱全。

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HKTVmall 超級市場更能提供更多元化的「HKTV極速送」服務，服務範圍覆蓋整個將軍澳區超過 150,000 住宅用戶，顧客可隨時隨地透過 HKTVmall 應用程式內的「HKTV 極速送」選購各式生活百貨，享受最快於一小時內送貨服務，顧客亦可預購當天派送的訂單，並指定送遞時間，享受不一樣的網購樂趣。

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香港科技探索有限公司行政總裁 (香港) 周慧晶表示，HKTVmall 在五年前，於 2016年 10 月於北角開設第一間門市，面積只有約 400 呎，支援網購服務。現時HKTVmall超級市場是公司的第 94 間門市，是 HKTVmall 的一個重要里程，亦為公司的新零售模式發展創下新一頁，全面發揮線上及線下的互補力量。

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為了慶祝 HKTVmall 超級市場 (將軍澳 Savannah 店) 隆重開幕，HKTVmall 推出新張限定優惠：

1. 由即日起至 11 月 26 日，顧客於 HKTVmall 超級市場 (將軍澳 Savannah 店) 即場購物滿200元，可享 9 折優惠

2.一連 4 星期推出「每週限定大特賣」，每星期有不同的指定產品限時減價

3. 由即日起至 11 月 7 日，全新「HKTV 極速送」客戶可享有買滿 150元減100元優

惠，或買滿100元減50元優惠。

HKTVmall 超級市場 (將軍澳Savannah店)

地址：新界 將軍澳 至善街3號 Savannah Place 地下03&03A號舖

營業時間：星期一至日上午8時至晚上10時

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記者：陳詠妍