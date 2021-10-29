【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬勝節後再部署（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/10/29 分享： 港股於期結日微跌收場，收報25555點。十月埋單應能避過「10月股災」魔咒，11月又點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 立即登入HKET「財經台」 *重溫上日《ET開市直擊》* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（10月25日-29日） 2021/10/28 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（10月25日-29日） 【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 2021/10/28 【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 【ET開市直擊】汽車股發力、鋰電池有景 雙十一概念可偷步買？（附Time code） 2021/10/27 【ET開市直擊】汽車股發力、鋰電池有景 雙十一概念可偷步買？（附Time code） 【ET開市直擊】滙豐業績後點部署 港華燃氣拓智慧能源藏玄機？（附Time code） 2021/10/26 【ET開市直擊】滙豐業績後點部署 港華燃氣拓智慧能源藏玄機？（附Time code） 【ET開市直擊】儲局快「收水」 散戶要「散水」？（附Time code） 2021/10/25 【ET開市直擊】儲局快「收水」 散戶要「散水」？（附Time code） 股票 港股