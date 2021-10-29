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【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬勝節後再部署（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/10/29

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港股於期結日微跌收場，收報25555點。十月埋單應能避過「10月股災」魔咒，11月又點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入HKET「財經台」

*重溫上日《ET開市直擊》*

欄名 : ET開市直擊

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