【百富環球】百富環球認遭FBI突擊搜查、不知悉所涉何事　復牌續跌兩成

▲ 【百富環球】百富環球認遭FBI突擊搜查、不知悉所涉何事 周一復牌

百富環球 （00327） 被指涉及參與對美國和歐盟的網絡攻擊，而遭FBI突擊檢查其佛羅里達辦事處，周三股價大跌逾4成後停牌。百富環球在周五（10月29日）晚公告，確認被美國FBI、海關及邊境保護局搜查美國子企Pax US佛羅里達辦事處及倉庫，並取走若干物品，與Pax US部分僱員面談。百富環球表示，Pax US 已恢復正常營運，公司將在周一（11月1日）復牌。

百富環球股價復牌再跌兩成，開報4.3元，成交2400萬元。另外，持有百富環球約33%的高陽科技 （00818） 也復牌，股價低開6.7%，開報0.98元，成交14.7萬元。

百富環球稱，不知悉亦無發現有關當局就關於搜查及面談相關的主題事項 或目的所發佈的聲明。

百富環球表示，儘管圍繞該搜查及傳媒報道引來業務合作夥伴等關注及詢問，惟集團並無發現經營或業務有重大不利變動，不會產生任何重大財務影響。

百富環球確認FBI搜查 聲稱「無發現產品被投訴網絡攻擊」

美支付商Worldpay停用百富環球POS機 據報早於FBI行動前決定，可見【下一頁】

對於被指產品可用於攻擊行動的使用方式，百富環球稱，旗下產品符合支付卡行業（PCI）合規標準及全球多個國家所有相關法律及強制性法規，截至目前為止，全球各地都未發生任何針對百富產品及服務的網絡攻擊事件或網絡攻擊投訴的報告，包括任何違反安全協定的行為。

至於有指Worldpay停用百富環球POS機，公司則指，集團已妥善回覆Worldpay，包括可以影響數據傳輸量的功能，或可能已被視為「異常網絡數據包」。

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