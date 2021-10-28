▲ 歐央行拉加德：料年底前通脹會進一步上升 致力維持中期通脹率在2%水平

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，雖然原材料以及勞動力短缺，令歐洲區的生產出現阻滯，因此短時間內通脹仍然會進一步上升，但相信通脹問題只是短暫的，將會在2022年得到緩解。

拉加德解釋，歐洲通脹背後的原因主要來源，包括疫情後經濟復甦的過程中，出現原料供應中斷，及勞動力短缺的問題，令歐洲區的生產受阻、物價上漲，但供應鏈最終會隨著時間的推移而調整，因此，相信通脹只是暫時的，或會在2022年得到緩解，而歐央行亦將調整所有工具，致力於維持中期通脹率在2%水平的目標。

歐央行公布貨幣政策會議決議，維持三大關鍵利率不變，同時又指會維持緊急抗疫購債計劃（PEPP）規模在1.85萬億歐元不變，並且將至少維持到2022年3月；資產購買計劃（APP）的購債速度維持在每月200億歐元不變。

除此以外，拉加德表示，預期能源價格直至今年年底都將持續上升，但參考過往能源價格上升的經驗，相信在2022年這一問題將會得到解決。不過，短期而言，能源供應的短缺，將會令下一季度的經濟前景變得不明朗，亦對近期的經濟復甦帶來風險。

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記者：梁安琪