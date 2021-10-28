【毛孩好去處】翩滙坊推「HALLO親子寵物生活市集」 集合大量寵物品牌 10月30日一連兩周未開市

10月全城哈囉喂又來了！不少商場都嚴陣以待，以慶祝一年一度的萬聖節，華懋集團旗下商場翩滙坊同樣有一番「搞作」。翩滙坊推出「HALLO親子寵物生活市集」，市集集合多個寵物手作品牌及寵物商戶，適合一家大小前往為自己的毛孩購物。

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「HALLO親子寵物生活市集」於10月30日一連兩周未開市，當中包括生活用品、護膚產品、有機健康小食和本地DIY飾物等。另外，適逢萬聖節亦推出萬聖節主題精品。除了市集，打卡點「萬聖節鬼馬裝置」亦已率先進駐翩滙坊，讓大小朋友及寵物毛孩換上趣怪的應節服飾到翩滙坊打卡。

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此外，翩滙坊亦首次聯乘非牟利動物團體「浪浪村」舉辦「翩滙坊 x 浪浪村領養日」，希望帶給流浪毛孩一個家。屆時「浪浪村」義工會即場分享飼養心得及解答領養疑問，大家亦可以與各「浪浪大使」直接交流，親親可愛毛孩，進一步了解與牠們的相處之道。

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責任編輯：羅浩濂