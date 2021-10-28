【過眼雲煙】英國17歲少年設假網站詐騙　獲利後轉手買比特幣大賺200萬英鎊　被捕後遭全數充公

據BBC報道，英國一名17歲少年設立了一個假冒的數字禮券網站，以騙取用家的個人資料，他偷取了價值6,500英鎊的禮券，並將所得款項用於購買比特幣。事發後，涉案少年所得的價值200萬英鎊比特幣，全數被充公，他亦被判接受更生令一年。

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檢察官史金納（Sam Skinner）指出，該名少年於2020年4月起設立偽冒的網站，這個網頁更與銷售禮券的Love2Shop的官方網站幾乎一模一樣。最耐人尋味的是，少年更付費在谷歌（Google）上刊登廣告，當人們搜索Love2Shop時，假網站比真網站在搜尋器的排名更高。

就在Love2Shop收到客戶投訴後，開始進行調查一周後，該少年就閞閉假網站了。不過，少年用所得款項，購買了比特幣和其他加密貨幣，隨後這些加密貨幣價值飆升。同年8月，警方拘捕了他發現48個比特幣和少量其他貨幣。史金納提到：「當時這些貨幣價值20萬英鎊，現在它們的價值略高於200萬英鎊。」

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警方調查後，還發現男孩電腦上存儲了1.2萬多個信用卡號，和197個PayPal賬戶詳細資料。少年最終承認2020年4月9日至16日洗錢的指控，和欺詐總額6,539英鎊的虛假陳述罪名。法庭下令充公他所得的2,141,720英鎊資產。

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