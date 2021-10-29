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【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動　設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客

商業 11:00 2021/10/29

分享：

場內有人會作出萬聖節的裝扮吸客。（新都城中心3期提供）

萬聖節在10月31日，近來《魷魚遊戲》大熱便有很多相關的遊戲活動，在萬聖節期間出現。有本地商場也準備萬聖節活動並直至萬聖節當日為止。新都城中心3期（MCP DISCOVERY）不但有消費優惠，還推出遊戲活動吸客。

截至10月31日期間，場內的「大熱港韓遊戲+美食Halloween」會推出多項消費著數活動，包括日日送免費禮品、1元換熟食包，消費滿指定金額更可玩是日大熱港韓遊戲。

【可口可樂】擺脫疫情影響　可口可樂全球銷售增長16%

《魷魚遊戲》中有多個經典場面，包括孔劉招攬玩家的打畫片；玩家001和玩家456等一眾感情要在好的玩家，需要靠波子遊戲選擇其一生存。

場內也有指定港韓遊戲，例如打畫片、波子遊戲、青蛙跳、拋接豆袋和戳泥膠糖餅。参加者親身體驗遊戲後，還可以贏取獎品。 

著數優惠詳情：
著數一
活動期間12:30至13:30及16:30至17:30前往「由你作煮」店舖，並向店內職員展示已按like和分享其Facebook專頁的頁面，並訂閱「由你作煮」YouTube頻道，便可獲得免費禮品。

【職位加薪】零售及服務業復甦招聘人手　口罩商提高2成薪金聘請新人

著數二
顧客在參與活動的商店內，購物消費合共滿300元或以上，憑當日收據可於「由你作煮」店內，玩是日精選港韓遊戲乙次，並有機會贏得豐富禮品。

著數三
顧客在參與活動的商店內，購物消費合共滿500元或以上，即可於「由你作煮」店內，加1元換領價值40元的美味熟食包乙份。

【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才

責任編輯：馬意文

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