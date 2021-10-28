【可口可樂】擺脫疫情影響　可口可樂全球銷售增長16%

▲ 可口可樂收入超出預期（法新社圖片）

可口可樂10月27日公佈的第三季收益和銷售額，兩項都超出分析師的預期，令可口可樂再次上調了年度展望。

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可口可樂董事長兼行政總裁James Quincey表示，公司正在擺脫新冠疫情的影響，銷售渠道慢慢恢復，因在去年關閉的餐廳和電影院，都正在重開。

可口可樂在第三季淨收入增至25億美元（約194.4億港元），比去年同期增長的17億美元（約132.2億港元），上升了8億美元（約62.2億港元）。而銷售額從1年前的86.5億美元（約672.7億港元），增長16%至100.4億美元（約780.8億港元）。

加價兼銷售升 有利業績

這成績超出了分析師預期的97.5億美元（約758.3億港元），排除收購、資產剝離和外匯影響等因素，銷售額的有機收入增長了14%，而剔除貨幣和價格變化的影響後，賣出的總量（公升）收入增加了6%，高於2019年的水平。

可口可樂提高了售價，以抵消商品成本和運費上漲帶來的部分影響。現在全年收入增長13%至14%，高於之前預計的12%至14%。

可口可樂的汽水和蘇打水，本季度銷量增長了6%；營養品、果汁、乳製品和植物性飲料的銷量增長了12%；運動飲料和茶的銷量增長了6%，受英國咖啡業重開的原因，咖啡銷量增增長了19%。

廣告支出增加近倍

在俄羅斯、尼日利亞和土耳其等市場的帶動下，歐洲、中東和非洲地區的銷量增長了8%。拉丁美洲的銷量也增長了8%。北美銷量增長4%，亞太地區增長3%。

可口可樂表示，銷售額的上升，主因是投放在廣告上的支出增加，廣告預算比1年前差不多上升1倍；為蘇打水品牌推出廣告活動，也是5年來的首次。

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責任編輯：陳明俊