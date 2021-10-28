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【美股焦點】三大指數齊升 富途被批從事非法金融活動跌超20%

股樓投資 22:09 2021/10/28

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美國第三季GDP按年升2%，遜預期的2.6%。但上周首次申領失業救濟金人數跌至28.1萬人，勝市場預期，再創疫後新低。美股三大指數周四（28日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升104.36點及0.29%，報35,595.05點，標準普爾500指數升20.68點及0.45%，報4,572.36點，納斯達克指數升78.42點及0.51%，報15,314.26。

富途（FUTU）和老虎證券（TIGR）分別跌 20.19%和17.99%，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦在周三（27日）表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇；從業務實質看，跨境互聯網券商屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

福特汽車（F）上季盈利18億美元，按年跌25%；收入332.1億元，好過市場預期的325.4億元；經調整每股賺0.51美元，勝市場預期0.27美元，帶動股價漲12.38%。

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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