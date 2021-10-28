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【加密貨幣】華爾街日報：美證交會不批准推出比特幣槓桿ETF

股樓投資 21:05 2021/10/28

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美國第一隻基於比特幣期貨的ETF，ProShares Bitcoin Strategy ETF在上周開始交易，引來愈來愈多發行商申請推出比特幣期貨ETF，據華爾街日報周三（27日）引述消息人士報道，美國證券交易委員會（SEC）已經要求至少一家資產管理公司，停止推出比特幣槓桿ETF的計劃。

報道稱，SEC暗示稱希望新比特幣相關產品，僅限於提供比特幣期貨合約非槓桿敞口的產品，以限制投資者接觸SEC認為容易受到欺詐、操縱和其他風險的產品。

報道指，Valkyrie Investments在周二申請推出一隻1.25倍的槓桿的比特幣ETF，擴大比特幣衍生品投資組合的日回報率，包括期貨合約和期權，但Valkyrie被要求撤回方案。另外Direxion亦提交了一項 ETF申請，旨在讓投資者有效地做空ProShares ETF使用的比特幣期貨合約。

 

【延伸閱讀】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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