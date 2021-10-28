【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外

人行批評跨境互聯網券商僅持境外牌照在華經營屬「無照駕駛」，富途（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR）盤前股價大跌。證監會回應查詢時表示，不評論個別個案。按照《證券及期貨條例》，在港持牌券商須保證客戶證券在的獨立帳戶穩妥保管，而該帳戶是指定為信託帳戶或客戶帳戶並由該中介人為持有客戶證券而在香港開立及維持的。

富途於牛牛圈發表文章回應，指富途證券（香港）從成立之日起即在香港持牌並接受嚴格監管，一直以來秉承合規經營的原則，在原有行業法律法規的框架內經營，與所有在香港持牌的同行無異。

如今富途作為全球化企業，在多個國家地區當地成立了獨立的持牌機構，80%以上的新增客户來自香港及海外，絕大多數現有客户也來自香港及海外。

富途證券（香港）作為香港持牌券商，資本金充足，公司運作穩健，其客户資產需要隔離在監管指定給客户的專用託管賬户中，券商資產與客户資產妥善分離。這項保護是國際通行的證券和商品經紀的核心原則，客户資產和券商本身資產彼此獨立，且受到嚴格規管。

富途始終嚴格遵守監管的規定和要求，保障客户資產安全。

老虎證券回應內媒指， 一直視合法合規運營為集團的生命線，積極和監管機構保持溝通，堅守合規底線，服從各級監管要求。

人行言論重點

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老虎證券回應《澎湃新聞》表示， 和其他美國、中國香港券商業務模式一樣，公司嚴格遵守全球各地監管規定要求，並沒有任何法律合規上的變化和創新，只是通過中國科技力量提升用戶體驗。

「 目前，我們在中國香港地區、新加坡、新西蘭、澳大利亞、美國等多地持有證券牌照，80%以上的增量入金客戶來自海外，我們始終嚴格遵守相關的監管要求，保障客戶資產安全。」

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編輯：區嘉俊