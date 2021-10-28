▲ 【可持續發展】恒隆地產北角電氣道重建項目及淘大工業村 引入電池儲能系統「淨能櫃」

恒隆地產 （00101） 宣布，與本地初創公司Ampd Energy合作，引入先進的電池儲能系統「淨能櫃」（Enertainer）以取代傳統柴油發電機。恒隆已於其北角電氣道226-240號重建項目採用電池儲能系統，並將應用於其九龍灣淘大工業村重建項目，採用電池儲能系統。電氣道重建項目將建造一座於低樓層作零售用途的甲級寫字樓，計劃於2022年底竣工。

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恒隆表示，已將應對氣候變化列為其可持續發展框架下四個優先議題之一，而為配合氣候變化科學，減少碳足跡，恒隆於2030年前把範圍1和2的溫室氣體排放強度（每平方米）減少70%，以及興建一座接近淨零碳排放的建築物。「淨能櫃」將取代兩個在建項目所使用的柴油發電機，避免直接排放廢氣。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，如何讓建築工地達至可持續發展一直是發展商、承建商和社區所面臨的挑戰，與AmpdEnergy合作採用此環保系統，讓建築工地變得更潔淨，同時減少噪音及令環境更為安全。

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