【清酒新世界@iM網欄】只有三人的酒造 華姬櫻．一

華姬櫻是出自近藤酒造，酒造可説是新居浜的唯一一間釀造地酒的酒造，也就是說這跟我之前介紹的澤姬一樣，在釀造過程中所使用的原材料都是採用了當地出產的酒米、水和酵母！



近藤酒造成立於 1878 年，位於被選為平成之名水百選之一的「つづら淵」附近。新居浜的地酒是採用了從地下110米深的井中抽取的超軟水，以及與當地簽約農戶所生產種植的酒米來釀製而成的。



從明治時代開始至今已經有五代藏主承繼，第四代藏主作出了一個重大的決定，由於當時的燒灼和果酒成為熱潮，酒造停止生產清酒，但說實話也不能怪責第四代的。直到第五代藏主近藤嘉郎先生於 2001 年成為了杜氏，近藤嘉郎想重振釀酒業同時恢復經營酒造。 華姬櫻在7年後即2008年的全國新酒評鑑中獲得金賞的好評，成功復興及壯大酒造！



在製造清酒的過程中，有些工序只能通過實習來學習。但是，由於清酒原本一年只釀一次體驗一次釀酒經歷，所以即使做了30 年，也只有 30 次的經驗。近藤嘉郎先生為了累積經驗，開始製造小型酒桶來釀酒，希望多吸收幾次的經驗，從而作出不同的試驗，所最後作出一個決定：選擇釀造少量的酒。這樣一來可以進行更多不同的試驗，並且可以製作許多滿足客人所需求的獨特清酒。

順帶一提，近藤酒造就只有3個人經營，沒有看錯，就只有3個人！是3個！！也就是說釀酒整個過程中就只有3個人參與，雖說少量製作，但始終工序種類繁多，其實工作量跟一般酒造來說是一樣的，所以我真的很佩服他們的毅力，還有對清酒的創新！

這個星期就先介紹近藤酒造的背景，下個星期我再介紹他們釀造的清酒！



近藤酒造株式会社

地址：愛媛県新居浜市新須賀町1丁目11番46号

電話：0897-33-1177

官網：https://www.kondousyuzou.com

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！