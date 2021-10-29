【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」

香港人很喜歡去日本旅行，受疫情影響，港人去不到日本旅行，既然「思鄉病」發作，當然希望在家亦感受到日式風味，是次介紹的單位位於小西灣邨，業主是一家四口，包括2名小朋友，實用面積約450平方呎。據了解，這單位是「清水樓」，户主考慮到小朋友的成長，同時想與另一半有私人空間，因此找上重生室內裝修公司進行設計和裝修。

男户主很喜歡日本，希望蝸居有一點日式風格，有見及此，設計師在客廳中間設計一個棕色升降地台。吃飯時，用遙控器按下「上升」按鈕，立即變成一張餐桌，並且預留了放入雙腳的空間，使用時就不怕腳部抽筋，如果小朋友想模仿日本人跪坐的禮儀，可以在地台旁邊加一塊坐墊。再者，設計師估計户主有時候會叫朋友在家打麻雀，只要把餐桌升起來，屋內即時舉辦雀王雀后爭霸賽。吃完飯或打完麻雀，只要按下「下降」按鈕，餐桌立即變成儲物地台。

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睡房方面，利用了趟門設計，分隔了主人房間和小朋友房間。當你拉門進入時，看見一個高16吋的紫色地台床，裡面有14個儲物櫃，可以擺放不少東西。打開另一道門就是小朋友房間，左邊有四級樓梯看似平平無奇，實則「內有乾坤」，樓梯的收納櫃將空間充分利用起來，既不浪費樓梯空間，又方便小朋友上落床，而這設計的契機是因為房間的面積不大，所以設計了樓梯櫃去解決儲物空間的問題。

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單位設計的風格偏向日式，選用了白色為主調，一進客廳，看見白色牆身配淺棕色木紋地板，整體簡潔又統一。為了滿足女戶主的要求，設計師採用了歐陸風格配仿雲石紋的膠板在廚櫃和吊櫃上，配搭白色磁磚牆身，既方便打理，又承接客廳簡樸的設計。

裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰ 清拆 3000 油漆 29000 鋪地磚 21000 地磚 5500 間房 17900 房門 9000 鋁窗 7500 廚櫃 29200 廳地台 17500 房地台 15000 組合床 16000 衣櫃 10600 蚊網 3100總共 $184,300

圖片由設計公司 重生室內裝修公司 提供

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責任編輯：陳頌潔