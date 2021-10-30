【劉‧住保鮮期@iM網欄】魷魚遊戲帶動 港韓遊戲+美食Halloween

轉眼已到10月的尾巴，Trick and Treat全城「哈囉喂」正積極進行中。兩大主題樂園分別搶攻市場，迪士尼有「惡人狂歡萬聖節」，收$699一位。海洋公園「哈囉喂全園祭」大小同價每位$280。如果一家四口想周圍走到以上景點打卡吃喝玩樂的話，分分鐘消費要過千元或以上。究竟香港還有哪些地方，可以讓大人和小朋友都可以有一個開心、好玩又輕鬆消費的Halloween活動呢？

上星期六，我應朋友邀請去到將軍澳新都城商場三期，體驗了一個大人和小朋友都適合的免費活動「大熱港韓遊戲+美食Halloween」。這個活動是由網上教煮頻道兼食材供應平台Cookganizer 「由你作煮」主辦，活動集遊戲、美食、糖果工作坊、打卡、購物和獎賞於一身。

主辦單位的「哈囉喂」是有別常設的僵屍或吸血鬼，而是以今年熱爆韓劇「魷魚遊戲」內的”□””○””△”死亡遊戲管理員為主打，配合特色美食例如，有以上三種圖案的波板糖、鬼臉糖果、「尼古拉」伯爵茶曲奇、馬來西亞貓山王果肉和辣辣川味泡椒鳳爪等美食。現場還可以購買健康熟食包、來自無污染海域的鮑魚、西班牙手工糖、手工曲奇餅、紅白餐酒、清酒，甚至可以網購新鮮食材包，全部貨品都適合家庭客。

說好了是免費活動，當然有免費禮品啦！所以，現場看見很多太太們去到「由你作煮」的店內做指定動作，便輕輕鬆鬆得到免費禮品。而我當日在指定店舖購物多於$300 ，便即時玩了每日輪流推出的大熱港韓遊戲，有限時打畫片、波子遊戲、青蛙跳、拋接豆袋和戳泥膠糖餅等等。如果能勝出遊戲，便可以得到紅燒鮑魚拼鮑魚蝦籽麵套裝做獎品，而且獎品每天都不同，真是十分豐富。可惜我是一個遊戲白癡，鮑魚蝦子麵當然不會屬於我。但透過玩韓國「魷魚遊戲」劇集中的打畫片，倒讓我體會到過程中的緊張刺激。慶幸當時就算不能打番畫片勝出遊戲，也不需要像李政宰般被孔劉掌摑到滿臉通紅。

事實上，現場氣氛都很熱鬧，有清新組合在busking ，亦有一個很受小朋友歡迎的「景點」，那就是「Cookganizer x Papabubble」的店，皆因有駐店糖果師教小朋友製作手工糖果，並以最安全的方式讓他們自己切割手工糖果條，叮叮叮切糖之聲不斷，甚為療癒。

新鮮食材包和現場的乾貨，既可善用時間，又不用負重自擕，而且買滿港幣$500 ，加$1更可以換領價值$40的美味熟食包，著數優惠都頗吸引。如果你也想過一個經濟、好玩、可以讓大朋友品嚐美食、小朋友開心放電的愉快週末，不妨去逛逛這個在新都城中心三期的期間限定活動啊！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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