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【樓市故事】計劃不似預期　為工作早一年移民　美孚新邨業主蝕住賣　連稅料實蝕逾百萬

股樓投資 19:23 2021/10/28

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疫情打亂不少人近一兩年的工作或旅遊計劃，近日有為海外公司工作的業主就受影響蝕沽單位。利嘉閣陳鴻信表示，美孚新邨有業主因工作關係移民賣樓，持貨不足一年轉售，料須繳付15%額外印花稅，涉及逾109萬元。

成交單位為美孚新邨三期吉利徑8號中層C室，實用面積約509平方呎，採兩房間隔，外望內園景。單位新近獲買家以730萬元承接，折合實用面積呎價約14,342元。

陳鴻信補充，原業主因工作關係頻繁來往香港及海外，原定於香港逗留兩至三年，故於2020年底以733萬元買入上述單位，最近卻遭海外公司要求其返回總部工作，業主於是決定移民，比原定時間早一年離港。最終業主以730萬元沽出單位，帳面蝕3萬元，因持貨未滿一年轉售，須繳付樓價15%額外印花稅，涉及約109.5萬元，料實蝕超過110萬元。

陳鴻信又指，美孚新邨現時約有500個單位放售，最低入場價由588萬元起。

延伸閱讀︰#LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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