【無與輪比@iM網欄】電動車 識玩一定玩呢種？

油價飈升，很多車主都轉而購買電動車，可是香港的充電設施追不上電動車的增長速度，截至八月份，全港共有22875輛電動私家車，然而截至六月底，全港亦僅有4千多個可供公眾使用的充電位，而很多朋友家中也未可安裝充電設施，左顧右盼之下， 部份車主甚至放棄養車。

電動車的普及趨勢銳不可當，然而這亦令人開始懷念起燃油汽車，以致出現部份型號的汽車越舊越值錢的怪象。這些汽車，多數是手波車，大概人的心態就是最便利的科技，也彌補不了操控感所帶來的快感，因此很多人在擁有電動車的同時亦都擁有一輛手波車。另一種心態是轉玩K CAR，愛其外型，也愛其玩味。八月底香港有逾2.3萬輛引擎容積低於1000 CC的私家車（當然當中並非全為K CAR），按年增近四成。

K CAR是特定時代的獨有產物，為港人最愛的日本所創，其日語拼音為Keijidousha，漢字為「輕型自動車」。日本在二次大戰後，物資困乏，石油更加缺乏，因此日本車廠便大量製造小型汽車，日本政府亦在政策上鼓勵，為這類汽車提供稅務優惠以及道路費優惠，另外，日本規定車主在購入新車的時候雖要備有車位，而K CAR可獲豁免。

當然， K CAR亦都有其定義及嚴格標準 日本運輸省規定輕盈自動車的長、闊、高上限分別為3.4m x 1.48m x 2.0m，而四衝程引擎的容積上限為660 CC，馬力上限為64匹，座位上限為4位。（因此不要眼見外貌方正的汽車便稱呼其為K CAR了）。

日本本土對此類汽車極為受落，2020年日本內銷的輕型自動車有172萬輛，排首三位的分別為本田N-BOX、大發TANTO及SUZUKI SPACIA，當中N-BOX的銷量近25萬輛，此車亦廣受港人歡迎，無他，頂級配置版配有電燙門、內裝不遜2000 CC的房車、座位編排靈活，加上超低地台及可愛造型，實用與玩味兼備， 然而基於法例不同，香港的車主相對日本車主，可享有的優勢便相對較少了。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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